34enne vola dal quarto piano: al pronto soccorso in codice rosso

CASAL DI PRINCIPE – Paura a Casal di Principe per un grave incidente avvenuto in via Delle Rose ieri pomeriggio. Un uomo di 34 anni è precipitato da un edificio, cadendo da un’altezza di circa quattro metri. L’impatto con il suolo è stato molto violento e gli ha causato diverse ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale.