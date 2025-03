56 dosi di cocaina nel tronco di un albero, il nascondiglio in un noccioleto: 35enne in manette

A seguito di perquisizione veicolare e personale il 35enne è stato trovato in possesso della somma di 1.710,00 euro, in contanti, della quale non ha fornito una plausibile giustificazione riguardo alla provenienza

CAIANELLO – Nascondeva cocaina tra le rustiche piante di nocciola il 35enne disoccupato, di origini albanesi, arrestato dia carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Era da alcuni giorni che i militari della Stazione di Vairano Scalo, a seguito di attività info-operativa, stavano seguendo i movimenti di un sospetto spacciatore che giornalmente da Vairano Patenora si spostava, facendosi accompagnare con l’auto da altro uomo, fino ad un noccioleto in agro del comune di Caianello dove restava per l’intera giornata.

E’ proprio a seguito dello sviluppo di tale informazione operativa che i carabinieri in via Fellini del Comune di Vairano Patenora, hanno proceduto al controllo dell’autovettura Volkswagen Passat, intestata a una ditta di noleggio auto, condotta da un 24enne e con a bordo il 35enne albanese.

A seguito di perquisizione veicolare e personale il sospetto spacciatore è stato trovato in possesso della somma di 1.710,00 euro, in contanti, della quale non ha fornito una plausibile giustificazione riguardo alla provenienza.

Il successivo sopralluogo eseguito presso il noccioleto dove l’uomo era stato più volte visto intrattenersi, ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire nel tronco di un albero, su indicazione dello stesso 35enne, un barattolo di vetro contenente n.56 dosi di “cocaina”, del peso complessivo di gr. 24,90.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il 24enne, anch’egli di origine albanese, è stato, invece, denunciato in stato di libertà per concorso nel reato.