85ENNE UCCISA DA UN SUV. Emerge la foto dell’attimo prima dell’impatto mortale

CASAL DI PRINCIPE – Maria Giuseppa Di Bona aveva 85 anni e stava tornando a casa, attraversando via Separetto, dopo essersi recata alla chiesa di San Francesco in piazza Villa.

Sarebbe avvenuto lì l’impatto con il suv Ford che l’ha uccisa. Alla guida della vettura si trovava una donna di 44 anni che, presumibilmente, sarà indagata per omicidio, probabilmente per il reato di stradale, ma certo non è ancora.

La donna è in stato di shock dopo il fatale incidente.