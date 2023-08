A CASERTA si potranno cremare gli animali domestici al costo di 100 euro (ma non saranno restituite le ceneri)

Stipulata una convenzione tra il Comune e l’azienda PET, dotata di un moderno impianto di cremazione di animali domestici e non

CASERTA – La Giunta Comunale ha approvato una delibera con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’erogazione del servizio di cremazione non personalizzata di animali domestici, che prevede l’applicazione di un prezzo convenzionato (100 euro compreso Iva) per i soli cittadini residenti nel Comune di Caserta e non comporta oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione.

La convenzione – fortemente voluta e promossa dalla consigliera comunale Daniela Dello Buono insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo – sarà stipulata con l’azienda PET, che è autorizzata dalla Regione Campania e dal Comune di San Marco Evangelista, ed è dotata di un moderno impianto di cremazione di animali domestici e non, senza restituzione delle ceneri.

“L’iniziativa dell’Amministrazione – dichiara l’Assessore Massimiliano Marzo – si propone di favorire, in linea ed in conformità con la vigente normativa in materia, un nuovo atteggiamento culturale che possa trovare riscontro nella regolamentazione della gestione del distacco uomo-animale domestico, per offrire ai cittadini soluzioni, anche in un momento delicato come quello in cui si saluta il proprio animale.”

“Con l’approvazione di questa convenzione ampliamo i servizi resi alla comunità – aggiunge la Consigliera Comunale Daniela Dello Buono – La cremazione degli animali domestici garantisce un elevato standard sanitario ed è una pratica sostenibile da un punto di vista ambientale. Ringrazio fortemente l’azienda PET per aver dimostrato disponibilità e soprattutto un grande senso di appartenenza al territorio.”