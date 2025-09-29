A fuoco azienda florovivaistica a SESSA AURUNCA: bruciano plastica e plexiglass

Le fiamme hanno avvolto le serre in plexiglass e plastica, generando un odore acre e…

SESSA AURUNCA – Come abbiamo rilanciato pochi minuti orsono, in un articolo precedente, un vasto incendio ha interessato la zona di Sessa Aurunca nel primo pomeriggio odierno.

Al momento, siamo in grado di fornirvi dettagli maggiori. Ad essere colpita dalle fiamme è stata un’azienda florovivaistica situata in località Cese, nella frazione sessana. Il rogo si è concentrato principalmente sulle serre di plexiglass e plastica che circondano l’edificio. Il materiale bruciato ha inevitabilmente sprigionato nell’aria un odore acre che ha destato preoccupazione tra i residenti.

La nube nera, levatasi in cielo, è visibile a chilometri di distanza. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme, contiguamente ad una delegazione della protezione civile.