Abbandona neonata malata in ospedale. Madre casertana denunciata ma poi…

La donna già madre di altri due bambini, ha avuto una vita di stenti.

CASAGIOVE Partorisce una bambina e l’abbandona in ospedale. Una storia di disagio che coinvolge una donna di Casagiove, madre di altri due minori. Dopo aver partorito, nello scorso aprile, per la neonata si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva. E’ da quel momento che della madre si sono perse le tracce, così i camici bianchi del Santobono hanno denunciato la donna per abbandono di minore.

A seguito dell’apertura di un’apposita inchiesta si è scoperta una storia di assoluto degrado. La donna già ritenuta, dal tribunale dei minori, incapace di esercitare il ruolo di madre, tanto da vedersi sospesa la potestà genitoriale. Le condizioni in cui versavano i bambini sono risultate tanto precarie, al punto da costringere gli uffici dei servizi sociali di Casagiove a prendere i primi provvedimenti del caso, trasferendo i piccoli in una comunità familiare e allontanandoli dalla madre. Così come è avvenuto anche per la neonata; dimessa dall’ospedale, gli assistenti sociali però non si sono fermati qui ma hanno indagato anche sul passato della donna segnato da una vita di stenti. Così è scattata l’esigenza di provvedere al recupero del rapporto tra la mamma e i suoi bambini. E’ notizia di questi giorni che la donna e i piccoli sono stati collocati tutti all’interno della stessa comunità familiare dove inizieranno un percorso al fine di favorire la ripresa del rapporto tra madre e figli.