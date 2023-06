ABUSI EDILIZI. Centro benessere nel Villaggio degli svedesi: il Comune ordina la demolizione

Durante il sopralluogo dei tecnici comunali è emerso che erano in corso modifiche dei prospetti rispetto alla licenza edilizia concessa

SESSA AURUNCA – Il personale del Comune di Sessa Aurunca, impegnato in un sopralluogo all’interno del Villaggio turistico Parco degli svedesi a Baia Domizia, ha fatto luce sui lavori abusivi in corso di realizzazione all’interno della suddetta struttura.

Il sopralluogo ha permesso di accertare che “risulta in corso la realizzazione di una piscina interna con idromassaggi, della pavimentazione oltre che degli impianti idrici, elettrici e di condizionamento all’interno della struttura per la realizzazione del centro benessere”.

Si è accertata anche la modificata suddivisione degli ambienti interni nonché altre modifiche non previste.

A seguito dell’accertamento che ha permesso di stabilire che tutti questi lavori sono in corso di realizzazione in assenza o comunque in difformità del prescritto titolo abitativo rilasciato, quindi senza autorizzazioni, il Comune di Sessa Aurunca ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.