Abusivi entrano nella casa al mare di un casertano per viverci: IN DUE SOTTO PROCESSO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – L’udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relativa al caso di occupazione abusiva di un immobile a Castel Volturno, è stata rinviata al 4 novembre per difetto di notifica agli imputati. I due accusati, Omo Omozusie e Joshua Osaighle, entrambi nigeriani residenti a Castel Volturno, sono chiamati a rispondere di due capi di imputazione: introduzione in immobile senza consenso e occupazione illegale.

Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso, sostituendo i lucchetti di un appartamento in via Dora Baltea 44, di proprietà di G.S., per occuparlo indebitamente. L’episodio risalirebbe a giugno di un anno fa.

Il Pubblico Ministero Nicola Camerlingo ha disposto la citazione a giudizio, ma la mancata notifica ha reso necessario il rinvio. Gli imputati, difesi rispettivamente dagli avvocati Francesco Carozza e Giuseppe Sparaco, sono stati avvertiti che, in caso di mancata comparizione, il processo si svolgerà in loro assenza. Prossimo appuntamento il 4 novembre, quando il Giudice Monocratico esaminerà il caso.