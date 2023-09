Accoltella 60enne al culmine della lite, arresto convalidato per un 39enne

L’aggressione domenica pomeriggio nei pressi del casello di Caserta Nord.

CASAGIOVE. Ha dichiarato al giudice di essere stato lui a difendersi dal suo aggressore che era armato di coltello e che, solo successivamente ,lo avrebbe colpito con alcuni fendenti al torace, per difendersi. Questa la tesi del nigeriano che domenica sera è stato arrestato, a Casagiove, nei pressi del casello autostradale, dagli agenti di polizia intervenuti per sedare la lite. Il tutto sarebbe nato, sempre secondo quanto raccontato dal 39enne immigrato, dall’aggressione da lui subita da parte del 60enne, poi finito in ospedale, e di alcuni suoi parenti, giunti nella sua abitazione per “difendere l’onore della figlia”. Il gip Rosaria Dello Stritto ha convalidato l’arresto dell’extracomunitario che ha ricostruito la dinamica dell’aggressione.