Accorpamento servizi sanitari, SiAmo Teano: “Un ulteriore scippo ai danni del territorio sidicino”

TEANO (Pietro De Biasio) “Un ulteriore scippo ai danni del territorio sidicino, già depauperato dei tanti uffici e servizi che ivi avevano sede”. È questo il grido d’allarme che torna a lanciare il gruppo di opposizione SiAmo Teano in merito all’accorpamento dei servizi tra alcuni distretti sanitari predisposto dalla dirigenza ASL. “Dall’atto aziendale dell’ASL che dispone l’accorpamento dei servizi tra alcuni distretti sanitari, evidenzia l’opposizione sidicina, sembra evincersi essere stato disposto l’accorpamento tra i distretti n° 14 e n° 15 del servizio vaccinale, della riabilitazione e del servizio adi. S’intuirebbe che questi saranno servizi indipendenti dalla direzione distrettuale (per modo di dire), con un responsabile unico e un’unica sede che si ha motivo di temere non sarà ubicata a Teano, forse nemmeno a Piedimonte Matese, più probabilmente a Vairano Patenora (magari nella frazione Scalo).

La preoccupazione è che “anche che un importante servizio, come la radiologia, non rientrerebbe più nel piano aziendale”.“Ciò significherebbe, continua l’opposizione, che di tale servizio pubblico la cittadinanza sidicina verrebbe completamente privata. Fatto gravissimo, non solo per la collettività (in particolare per l’utenza di una certa età), ma per la presenza in Città dell’Ospedale di comunità dove le persone ricoverate, per fare una semplice radiografia, si vedrebbe costretta ad essere trasportata in Ospedale, con tutte le difficoltà del caso (necessità del ricorso ad ambulanza, con relativo personale infermieristico ed autista necessari, tempi necessari, etc.)”. Poi conclude: “ci rivolgiamo alla cittadinanza tutti e, in primis, al Sindaco, specie in quanto facente parte della conferenza dei Sindaci appartenenti al territorio distrettuale, di rappresentare al Direttore Generale l’insopportabilità ed assurdità di una situazione del genere che non farebbe altro che impoverire un territorio già agonizzante”.