Accusata di riciclaggio, 30enne prosciolta

SANTA MARIA CAPUA VETERE -Si è tenuta ieri dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di S. Maria C.V. – dott.ssa R. Dello Stritto, l’udienza a carico di R.F, 30 anni, accusata di riciclaggio di somme di denaro di provenienza illecita.

Il Giudice, accogliendo in pieno le argomentazioni difensive del legale di fiducia, l’ Avv. Antonio Daniele, ha prosciolto l’imputata disponendo il non luogo a procedere.