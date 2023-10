Acrobazie nel centro storico con la moto da cross, multa record da 8mila euro

Sperando che gli serva da lezione.

MARCIANISE. Gli è costata davvero cara la “smargiassata” per le vie del paese. Con la sua moto da cross ha percorso a tutta velocità le vie del centro storico di Marcianise, ma è stato fermato dai vigili urbani che, oltre a sequestrargli il mezzo, gli hanno anche comminato una multa da 8mila euro. La moto del 21enne, non omologata per percorrere le strade di un centro cittadino, era poi priva di assicurazione. Sperando che gli serva da lezione.