Ad Aversa la prima edizione di Corriamo Insieme: una festa di famiglie, sport e solidarietà

Promossa da Atletica Teverola e Aversa in Mente, con il supporto di Casaluce in Movimento, accenderà il Parco Pozzi con una giornata di sport e inclusione dedicata a bambini, famiglie e ragazzi diversamente abili.

AVERSA (Pietro De Biasio) – Una corsa, ma senza cronometro. Un tracciato, ma senza classifica. Non sarà una corsa per battere il tempo, ma per regalare tempo di qualità. E a fare la differenza saranno le persone, i sorrisi dei bambini, il passo allegro di chi sceglierà di esserci. Domenica 25 maggio 2025, Aversa accende i riflettori su «Corriamo Insieme», prima edizione di una manifestazione ludico-sportiva che punta dritta al cuore. Appuntamento alle ore 9.00 al Parco Pozzi, trasformato per un giorno in un piccolo villaggio del benessere, del gioco e dell’inclusione. Dimenticate il tempo, le griglie di partenza, i rilevamenti cronometrati. Questa non sarà una corsa come le altre. Il traguardo è tutto in quello che si crea: inclusione, gioia, unione.

Ogni passo conterà, che sia di un bambino, di un genitore, di un volontario o di chi vorrà semplicemente partecipare col cuore. «Sì, io ci sono»: sarà questo il motto della giornata. A rendere possibile tutto questo, l’impegno di «Atletica Teverola», con l’instancabile vicepresidente Giovanni Marino, affiancato da Giuseppe Vassallo dell’associazione «Aversa in Mente», un movimento giovanile votato alla cittadinanza attiva. Accanto a loro, il supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta, la collaborazione di «Casaluce in Movimento», e il sostegno di numerose associazioni di Protezione Civile locali.

Ma c’è di più. A raccontare questa giornata speciale ci sarà anche «Gare in Foto», con la fotografa Elvira pronta a immortalare ogni emozione, ogni slancio, ogni abbraccio. E non finisce qui. Sì, perché il testimonial ufficiale sarà Ivan Granatino, amatissimo artista casertano, che con la sua musica darà ritmo ed energia all’evento. Un segnale forte di quanto questo progetto sia sentito e condiviso. A dare voce all’intera mattinata ci penserà Giovanna Tessitore, speaker ufficiale, pronta a far battere il cuore della piazza con le sue parole.

L’obiettivo è offrire una giornata di festa e movimento a bambini e ragazzi, compresi quelli con disabilità, e allo stesso tempo raccogliere fondi e visibilità per le associazioni di volontariato che operano nella zona, tra cui «Mondo Blu», «Insieme per l’Autismo», e molte altre. A «Corriamo Insieme» domenica non serve arrivare primi. Basta esserci. Con le gambe, con il cuore, con lo sguardo rivolto a chi corre accanto. Una corsa leggera, fatta di passi, sorrisi, strette di mano. Perché il tempo si misura in chilometri condivisi, non in secondi. E se la direzione è quella della solidarietà, allora ogni traguardo vale doppio.