Addio al sindaco Giuseppe Gaetano, comunità in lutto

Domani, 13 novembre, i funerali nel piazzale della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

GIOIA SANNITICA – Profondo dolore e commozione nella comunità di Gioia Sannitica per la scomparsa del sindaco Giuseppe Gaetano, venuto a mancare dopo aver lottato con coraggio contro una malattia che lo aveva colpito qualche tempo fa.

Per tutti era semplicemente “Peppe”, un punto di riferimento costante per l’intera cittadinanza, un primo cittadino vicino alla gente, capace di ascoltare e di agire sempre con equilibrio, trasparenza e umanità.

Gaetano era al secondo mandato consecutivo da sindaco. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la comunità che in queste ore si stringe attorno alla famiglia del sindaco con affetto e riconoscenza.

I funerali si terranno domani, 13 novembre 2025, alle ore 14:30, nel piazzale antistante la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove amici, cittadini e colleghi potranno rendere l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla sua terra e alla sua gente.