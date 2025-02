Addio Doris. Muore nota blogger casertana

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Voce della natura e dell’impegno sociale

SESSA AURUNCA – La comunità di Sessa Aurunca piange la scomparsa di Doris Formisano, persona amata e stimata per il suo incessante impegno nel sociale. Naturalista appassionata, attraverso il suo blog aveva saputo avvicinare la comunità alle tematiche ambientali, con un’attenzione particolare all’agricoltura e alla tutela del territorio. Con il suo lavoro, sempre guidato da una profonda conoscenza e da un amore incondizionato per la natura, ha ispirato tanti cittadini e operatori del settore agricolo lasciando un’eredità preziosa per Foria e per tutti coloro che l’hanno seguita e apprezzata.