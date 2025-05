ADDIO LELLO. Muore a 55 anni imprenditore e padre

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CANCELLO ED ARNONE – Una giornata di dolore e silenzio ha avvolto oggi Cancello ed Arnone, dopo la notizia della scomparsa di Raffaele Scamperti, per tutti semplicemente Lello, venuto a mancare all’età di 55 anni. In paese la notizia si è diffusa in poche ore, lasciando un senso di incredulità e commozione tra amici, conoscenti e chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

Attivo nel settore dei lavori in ferro e alluminio, tutti lo ricordano come un uomo dal cuore grande: qualità che in tanti hanno ricordato sui social, con messaggi affettuosi e pieni di riconoscenza.

Lello lascia un vuoto profondo nella sua famiglia, in particolare nella moglie e nel figlio, che oggi sono circondati dall’affetto di una comunità intera. L’ultimo saluto è previsto per domani, 12 maggio, nella Chiesa Maria Regina di tutti i Santi. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione alle ore 14:45.