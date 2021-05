ADDIO LUIGI. Ecco chi è l’imprenditore 38enne morto nell’esplosione lungo la 7bis. Lascia la moglie e tre figli

CASAL DI PRINCIPE – Si chiamava Luigi Ibello, l’imprenditore di 38 anni di Caivano, morto ieri omeriggio nell’esplosione avvenuta dopo un incidente lungo la 7bis (leggi QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Luigi era titolare di una ditta edile ed originario di Napoli. Lascia la moglie Valeria e tre figli.

“Un altro pezzo del mio cuore oggi é volato in cielo. – ha scritto una cugina sui social – Sto ancora stordita, incredula, scrivo e mi chiedo se é solo un brutto incubo averti perso cosi all’improvviso.

Da bambini eravamo complici nei guai e da adulti non abbiamo mai smesso di prenderci in giro,di condividere tante chiacchiere ma soprattutto di volerci tanto bene.

Hai sempre amato il tuo lavoro, non riposavi mai ma quando avevi tempo mi chiamavi per raccontarmi le novità…o se eri arrabbiato x sfogarti un po, ecco questo mi mancherà tantissimo. A causa della pandemia non ci siamo visti ogni volta che avremmo voluto e ora non c’é piú tempo e questo é un dolore al cuore troppo atroce da sopportare e so che con il tempo la tua assenza sarà ancora piú dolorosa.

Da lassú proteggi zia e soprattutto Valeria che tanto hai amato, ora ancora di piú ha bisogno di te per avere la forza di crescere i vostri tre meravigliosi figli.

Chissà se ascolti le mie parole, se sei ancora qui x salutarci tutti nel silenzio ma io ho bisogno di farlo x abbracciarti ancora una volta con l’anima e nei tantissimi ricordi che ho di te.”