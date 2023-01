SAN MARCELLINO – Se ne è andata in punta di piedi Maria Pizzorusso.

Ieri, domenica, si sono svolti i suoi funerali.

Così la racconta il suo amico Ettore: “Maria aveva soltanto 53 anni ed era una donna speciale.

Dolce e ben voluta da chi l’ha conosciuta.

Abitava in via Conte ed era single…ma circondata dall’affetto degli amici.

Purtroppo un brutto male l’ha stroncata in poco tempo.

Lascia il suo ricordo e l’affetto ai due fratelli Vincenzo e Luigi, alle cognate e i nipoti.

Ciao Maria”.