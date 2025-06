AGG. LA FOTO. CASERTA. Fiat Panda si ribalta in Piazza della Seta: le condizioni della donna alla guida

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Poco fa (CLICCA E LEGGI) vi abbiamo descritto le prime informazioni relative ad un incidente avvenuto a Caserta, in piazza della Seta, dove nel primo pomeriggio una Fiat Panda si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. A bordo del veicolo vi era una donna che, fortunatamente, è uscita illesa dall’incidente. Nonostante il violento impatto e il ribaltamento del mezzo, la conducente non ha riportato ferite gravi ed è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale di Caserta, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza e l’auto rimossa dalla carreggiata. Resta da chiarire l’esatta causa del sinistro, ma si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.