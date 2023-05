TUTTE LE FOTO. Crolla palazzina a CASERTA. Gli specialisti dei vigili del fuoco scavano tra le macerie

CASERTA, ORE 17.45 Fortunatamente nessuno si trovava nell’edificio abbandonato crollato poche ore fa in via Galatina, a San Clemente. Sul posto, infatti, a supporto della squadra dei vigili del fuoco di Caserta è intervenuto anche il nucleo U.S.A.R. ( Urban Search and Rescue) specializzato nelle ricerche di persone sotto le macerie che dopo le verifiche del caso ha potuto accertare che nessuna parsona è rimasta coinvolta nel crollo.

CASERTA, ORE 16.10 – Continua il lavoro dei vigili del fuoco, con una squadra proveniente dal Comando Provinciale di Caserta con il supporto degli operatori del team Usar, dall’inglese Urban Search And Rescue, che sta per Ricerca e soccorso in ambiente urbano, a seguito di un crollo di una palazzina in via Galatina, a Caserta, in zona San Clemente

Si sta utilizzando un geofono, sensore capace di captare le onde che si propagano nel terreno, in modo da sincerarsi che nessuno si trovi al momento sotto le macerie. Si tratta di un edificio abbandonato, ma il rischio che sia stato utilizzato da persone in difficoltà esiste e questo controllo è necessario.

Sul posto si sono recati anche dipendenti del comune di Caserta, tra cui un tecnico e agenti della polizia municipale. Per la gestione della condotta idrica, presente anche personale della Italgas

CASERTA, ORE 13.58 – Il crollo di un edificio si è verificato pochi minuti fa in via Galatina nella frazione di San Clemente a Caserta. Dalle prime informazioni giunte in redazione dovrebbe trattarsi di una palazzina disabitata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta con il supporto degli operatori del team Usar per attivare una ricerca strumentale al fine di scandagliare l’area interessata ed accertare che non vi sia la presenza di nessuno tra le macerie.