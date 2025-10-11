Aggrediscono un coetaneo per rapinarlo: arrestati due giovani

La vittima è stata colpita e derubata di…

CASERTA – Un incontro chiarificatore si è trasformato in un’aggressione violenta nella serata del 10 ottobre, nei pressi del borgo monumentale di San Leucio.

Due giovani sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato di Caserta con l’accusa di rapina e lesioni personali. La vittima, un ragazzo poco più che ventenne, aveva raggiunto i due conoscenti ma il confronto è degenerato: secondo le indagini, i due lo hanno prima aggredito con calci e pugni, poi lo hanno derubato di alcuni indumenti griffati che indossava, lasciandolo ferito a terra.

Una chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento della Squadra Volante. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane dolorante e in stato di shock. Dopo le cure mediche al pronto soccorso, gli sono stati riscontrati traumi guaribili in cinque giorni. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, gli agenti sono riusciti a rintracciare i due aggressori ancora in possesso della refurtiva. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e restituiti.

I due giovani rapinatori si trovano ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.