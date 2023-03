Sull’ accaduto indagano le forze dell’ordine

PIEDIMONTE MATESE – Giovane studente aggredito e picchiato, questa mattina, da due coetanei.

È quanto accaduto questa mattina in Via Caso, a Piedimonte Matese. Il ragazzo è stato portato al nosocomio locale per medicare le ferite riportate al volto.

Sull’ accaduto indagano le forze dell’ordine.