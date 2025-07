Agli arresti domiciliari esce di casa per comprare le sigarette: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – Quando la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Casal di Principe è giunta presso l’abitazione del 34enne per notificargli un atto di comparizione in udienza per l’8 luglio prossimo, l’uomo, un 34enne del posto, in atto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, non era in casa.

Ad accogliere i militari dell’Arma è stato il padre del 34enne che, una precisa domanda, ha loro riferito che il figlio si era allontanato per acquistare le sigarette.

Dopo oltre 45 minuti di attesa i carabinieri hanno visto rientrare in casa il 34enne alla guida di un’autovettura. Arrestato per il reato di evasione è stato di nuovo posto agli arresti domiciliari.