Al bar del centro con un carico di hashish e marijuana: 43 in manette

L’immigrato portava con sé panetti e dosi.

CASAL DI PRINCIPE. Cento grammi di hashish in panetti, 20 dosi per altri 20 grammi, 21 dosi di marijuana per altri 15 grammi droga. Insomma, portava con sé tutto quanto potesse servire agli acquirenti. Con cotanta droga è stato fermato dai carabinieri un 43enne immigrato davanti al bar di piazza Umberto a Casal di Principe. Il guineano arrestato è stato poi trasferito nel carcere di di Santa Maria Capua Vetere,