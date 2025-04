Albero si schianta in via Rio Persico a Teano: auto scampata per un soffio

Verde privato incolto: la mancata manutenzione mette a rischio la sicurezza. Ma dove sono i controlli?

TEANO (LaZa – teanoce.it) – Un albero si schianta dal terrapieno e precipita sulla carreggiata, sfiorando di appena un metro il cofano posteriore di un’automobile di passaggio. La «foto vera» in home page descrive esattamente quanto accaduto poco fa in via Rio Persico a Teano, nei pressi del locale «Il Borgo» sulla strada che conduce in periferia partendo da Borgo Sant’Antonio Abate.

La tragedia sfiorata alle 19:30 circa, di oggi 13 aprile 2025 L’uomo al volante dell’auto bianca si è accorto del pericolo scampato solo quando, attratto dal rumore dell’albero che rovinava sul selciato, ha guardato la scena alle sue spalle attraverso lo specchietto retrovisore. Ha frenato, ha fatto il segno della croce come per ringraziare il suo angelo custode e poi si è comportato civilmente: chiamando i soccorsi. Traffico a senso unico alternato per circa due ore, il tempo che i Vigili del fuoco di Teano della centrale operativa di Caserta mettessero mano alla sega a motore per fare a pezzi il tronco e i rami più grossi.

L’episodio mette in evidenza uno dei problemi meno curati e più pericolosi per gli utenti della strada: la mancata pulizia del verde di confine delle proprietà private prospicienti la pubblica via. Naturalmente adesso – e solo ora – sarà rintracciato il proprietario del fondo al quale per regola e per giustizia dovrebbero essere addebitate le spese d’intervento oltre che imposto l’immediato taglio di altri alberi pericolosi, arbusti e siepi che propendono su suolo pubblico.