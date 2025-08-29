Aldo Festante pronto per la passione olandese di Zandvoort

La sfida nella Porsche Mobil 1 Supercup entra nella sua fase finale sul celebre tracciato con le sopraelevate.

CAPUA – Dopo la breve pausa estiva, la stagione di Aldo Festante entra ufficialmente nella sua ultima fase con l’appuntamento di Zandvoort, penultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup 2025 in programma il prossimo weekend sullo storico tracciato olandese, famoso per le sue spettacolari sopraelevate.

Per il pilota italo-canadese, in forze al team Dinamic Motorsport, si tratta di un esordio, non avendo mai corso su questa pista, se non in occasione di una sessione di test proprio al volante della Porsche 911 GT3 Cup che, anche in questa occasione, porterà il numero #7 sulle portiere.

Il programma del weekend inizierà venerdì 29 con le prove libere alle 14:00, nella classica sessione da 45 minuti. Le qualifiche si disputeranno sabato alle 13:00, prima della gara in programma domenica alle 11:55. Tradizionale da queste parti l’incognita meteo, che rappresenterà una delle variabili chiave del fine settimana, con elevate probabilità di pioggia in tutti e tre i giorni. Da tenere in considerazione anche vento e sabbia, poiché la pista sorge a due passi dal mare.

Il tracciato misura 4.259 metri e, come tutte le piste della “vecchia scuola”, presenta una carreggiata ridotta che non facilita i sorpassi. Il disegno molto guidato è un altro elemento distintivo di Zandvoort, che conferma le qualifiche come momento cruciale per ambire a un ruolo da protagonisti in gara. Il rettilineo di partenza è il principale allungo del giro e porta alla Tarzanbocht, verso destra, frenata molto impegnativa. Il primo settore si caratterizza per la successione delle curve 2 e 3 e per un andamento più lineare fino alla Scheivlak, che apre il secondo settore con diverse curve in appoggio a raggio ampio. L’ultimo settore si apre con il toboga della Hans Ernst Bocht e si chiude con le due veloci Kumho Bocht e Arie Luyendyk Bocht, che riportano sul rettifilo dei box.

Aldo Festante:

“Si torna in pista dopo questa piccola pausa. Siamo pronti, lo stop non è stato così significativo. L’anno scorso il team è andato molto forte qui e sappiamo quindi di partire da una base di set-up competitiva. È però una pista insidiosa, dove ho girato poco e ho meno esperienza. Cercherò di sfruttare ogni istante, sperando di non avere bandiere rosse che potrebbero creare problemi. L’obiettivo è sfruttare ogni minuto, restare concentrati e puntare a una buona performance”.