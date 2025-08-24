ALLARME FURTI in via Agostino Stellato: Audi nera ferma con motore acceso blocca la via, malviventi costretti alla fuga dal proprietario

Le forze dell’ordine indagano sugli episodi per identificare i responsabili e prevenire ulteriori furti.

SAN PRISCO – Preoccupazione tra i residenti di via Agostino Stellato a San Prisco per la presenza di un’Audi nera sospetta parcheggiata in strada, con motore acceso, nei pressi di un’ abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 4:00, e la vettura è rimasta ferma per circa 15 minuti. Quando il residente. ha acceso la luce, l’auto si è dileguata a tutta velocità.

Il fatto, segnalato in Facebook dal proprietario di casa, si è verificato tra Elettronic World e un salone di parrucchiere, suscitando allarme tra i cittadini. Lo stesso residente ha invitato i compaesani a prestare la massima attenzione, consigliando di segnalare immediatamente situazioni sospette.

Secondo alcuni commenti, la stessa banda sarebbe già responsabile di un precedente colpo in via Pietro Nenni, all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio. L’avvistamento di questa mattina, dunque, aumenta ulteriormente la preoccupazione tra i residenti della zona.