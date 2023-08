18 euro per due panini e l’acqua all’Autogrill: scatta la denuncia

CASERTA – Erano di ritorno da vacanza a Celico, vicino Cosenza, per andare a trovare i figli dai nonni, quando, Gaetano C., 49 anni romano e Giulia I., 44 anni romana, si sono fermati martedì 8 agosto pomeriggio presso l’Autogrill di Teano.

Hanno preso al bancone due focacce alla mortadella ed una bottiglietta d’acqua e si sono visti fare un conto alla cassa di ben 18,20 euro (8,10 euro a panino + 2 euro per una bottiglia d’acqua).

La vicenda è stata riferita all’Associazione Giustitalia che si occupa, tra le altre cose, della tutela dei consumatori. “La speculazione sui prezzi perpetrata da Autogrill spa nei confronti dei viaggiatori nel periodo estivo rappresenta un fatto alquanto grave da denunciare all’Autorità competente.

Si rappresenta infatti che la detta Società dicono dall’associazione – pur essendo una struttura privata che esercita attività commerciale, svolge, comunque, una funzione ‘assistenziale’ di rilevanza pubblica in regime di monopolio (di fatto) nei confronti di tutti i viaggiatori che percorrono le autostrade italiane e che sono costretti, spesso, a più soste per approvvigionamento di cibo ed acqua. ‘Imporre’ un prezzo di ben 8,10 euro per un bene primario come il pane e di 2 euro per un bene necessario come l’acqua rappresenta una intollerabile speculazione economica ai danni dei consumatori”.