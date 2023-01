ALLERTA ARANCIONE. Domani a Caserta SCUOLE CHIUSE per il maltempo

Ordinanza del sindaco di Caserta, Carlo Marino, dopo il bollettino diramato dalla Protezione civile della Campania,

CASERTA Ciò che preoccupa i casertani non è solo la pioggia ma anche i disastri che precipitazioni abbondanti potrebbero provocare in città, visto lo stato delle strade del capoluogo. Di pochi minuti fa, tra l’altro l’ordinanza del sindaco di Caserta, Carlo Marino, che dispone la chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido per la giornata di domani, 17 gennaio.

Ciò in virtù del fatto che la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’Avviso Regionale di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico dalle 9 di domattina alle 9 di mercoledì 18 gennaio con un livello di allerta arancione, consistente nei seguenti fenomeni rilevanti: “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità; venti localmente molto forti”.