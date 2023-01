ALLERTA METEO. Pioggia e vento si abbattono su CASERTA e la Campania. Centinaia di interventi dei vigili del fuoco

CASERTA – Il forte vento e la pioggia stanno interessando la Campania hanno provocato un alzamento del livello di guardia e il numero di operazioni compiute dai vigili del fuoco.

Da stamattina, infatti, i caschi rossi hanno svolto 195 interventi: 50 nelle province di Napoli e Caserta, 40 a Salerno, 32 ad Avellino, 22 a Benevento.

Ricordiamo che la protezione civile della regione Campania ha prorogato l’allerta meteo anche per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio ( CLICCA QUI PER I DETTAGLI )

A Napoli, in zona Vomero, è crollato un ponteggio allestito sulla facciata di un edificio di quattro piani, mentre nel centro storico un grosso albero è caduto su alcune auto in sosta: in entrambi i casi nessuna persona coinvolta.