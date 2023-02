All’istituto comprensivo “Vincenzo Laurenza” di TEANO gli alunni scelgono come “compito di realtà” la simulazione di un Consiglio comunale

Gli alunni hanno formato le liste elettorali, disegnato un logo e preparato un programma, prendendo parte ad un’elezione del sindaco e degli assessori

TEANO (Pietro De Biasio) Uno degli eventi più importanti dell’anno scolastico è il cosiddetto “compito di realtà”, un progetto di simulazione della vita reale che fornisce agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite in classe alla risoluzione di problemi concreti. All’istituto comprensivo “Vincenzo Laurenza” diretto dal Dirigente Scolastico Ing. Fiorella Musella, per il primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, le quarte e quinte classi, hanno scelto come “compito di realtà” la simulazione di un Consiglio comunale. Gli alunni hanno formato le liste elettorali, disegnato un logo e preparato un programma, prendendo parte ad un’elezione del sindaco e degli assessori. La giornata conclusiva dell’attività è stata contrassegnata dalla presenza dell’amministrazione comunale di Teano, che ha partecipato come osservatore e giudice dell’attività. Questa simulazione è stata un’esperienza molto interessante e istruttiva per gli studenti che hanno avuto modo di apprendere le basi della democrazia e delle elezioni. L’esperienza, inoltre, è stata molto apprezzata anche dal sindaco Giovanni

e dagli assessori, che hanno visto in questa iniziativa un modo per coinvolgere attivamente i giovani del territorio nella vita pubblica e per avvicinarli al mondo della politica in modo costruttivo e concreto. La scuola, in conclusione, ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo privilegiato per l’apprendimento e la crescita dei giovani.