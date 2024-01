Ambulanza bloccata e soccorsi rallentati per sosta selvaggia. E qualcuno non vuole neanche spostare l’auto

Familiari in apprensione: per consentire al 118 di raggiungere casa, hanno dovuto suonare ai citofoni. LEGGI SU TEANOCE

TEANO (Elio Zanni) – È successo ieri sera, alle 18.30. L’ambulanza non riusciva a penetrare nei vicoli di Teano – lato piazzetta san Pietro – a causa di una serie di automobili in sosta selvaggia.

La chiamata parlava di una donna, un’anziana, caduta rovinosamente a terra e che dal quel momento non riusciva più a muoversi. Gli operatori del 118 anche davanti a una situazione di caos totale non si sono dati per vinti. L’autista, con incredibili manovre è riuscito ad avvicinarsi il più possibile all’abitazione dell’infortunata.

La visita di controllo e poi occorreva andare via. E qui è successo di tutto. Stavolta i vicoli del centro storico si erano trasformati in un trappola. È toccato a un familiare bussare casa per casa «pregando» gli automobilisti di spostare i veicoli. Ebbe si, invece che abbassare la testa, chiedere scusa e spostare le automobili, alcuni proprietari di veicoli parcheggiati in divieto hanno fatto addirittura resistenza.

L’ ennesimo episodio di inciviltà, sinonimo di controlli a livello zero per le vie spesso strettissime, ma ugualmente preda degli automobilisti maleducati. Si pensa di costituirsi in comitati di quartiere e sporgere regolare denuncia verso una chiara situazione che compromette la pubblica e privata incolumità dei cittadini residenti.

Eppure è chiaro: tutti coloro che parcheggiano senza regole sono da considerare dei potenziali assassini. Infatti, le loro auto parcheggiate in modo da impedire il passaggio di mezzi di soccorso pubblici e privati potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte delle persone in difficoltà che attendono di essere soccorse.