Anacleto Colombiano nel mirino dei ladri: dopo il furto a BAIA DOMIZIA, tentato colpo a SAN MARCELLINO

Doppio colpo in 24 ore. Dopo il primo raid nella sua abitazione estiva a Baia Domizia, una banda di malviventi è entrata in azione presso la sua residenza nel comune che amministra

SAN MARCELLINO – A poche ore di distanza dal furto subito nella sua abitazione estiva a Baia Domizia, (CLICCA E LEGGI) il presidente della Provincia di Caserta nonché sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, è stato nuovamente vittima di un tentato raid, questa volta nella sua residenza principale nel comune che amministra.

Secondo quanto emerso, i due episodi potrebbero essere collegati. Durante il primo colpo a Baia Domizia, infatti, i malviventi avrebbero sottratto – oltre ad altri beni – anche una carta d’identità e proprio da questo documento i ladri sarebbero, poi, risaliti all’indirizzo di San Marcellino, pianificando così un secondo assalto.

Questa volta, però, qualcosa è andato storto per i criminali. Il tentativo di furto è stato scoperto in tempo: i malviventi, colti probabilmente sul fatto o disturbati da un imprevisto, sono stati costretti ad abbandonare il colpo e a darsi alla fuga prima di riuscire a portare via qualcosa.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per identificare i responsabili dei due episodi e per comprendere se effettivamente si tratti della stessa banda.