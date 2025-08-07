Furto a Baia Domizia, colpita la casa del presidente della Provincia

Ignoti hanno approfittato con ogni probabilità di un momento in cui l’abitazione era disabitata

CELLOLE/SESSA AURUNCA – Un nuovo episodio di furto ha colpito Baia Domizia, località turistica già finita sotto i riflettori per una serie di incursioni in abitazioni estive e per due rapine fotocopia avvenute nei giorni scorsi ai danni di due imprenditori casertani (CLICCA E LEGGI). Questa volta a farne le spese è stato Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino e presidente della Provincia di Caserta. La sua casa vacanza è stata svaligiata da ignoti, che hanno approfittato con ogni probabilità di un momento in cui l’abitazione era disabitata.

I ladri sono riusciti a introdursi all’interno dell’immobile senza attirare l’attenzione e hanno sottratto denaro contante e alcuni oggetti personali. Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 250 euro.

Solo pochi giorni fa sono stati segnalati tentativi di intrusione in altre abitazioni della zona, mentre lo scorso mese un’altra villa poco distante era stata presa di mira: in quell’occasione i ladri avevano portato via televisori e biciclette.

La dinamica sembra ormai seguire un copione ben collaudato: incursioni rapide e mirate, durante le ore notturne o nei momenti in cui i proprietari sono assenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili.