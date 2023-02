ANDIS CASERTA. Il 27 febbraio la presentazione del corso di preparazione per dirigenti scolastici

La sezione provinciale dell’Associazione nazionale dirigenti scolastici è presieduta da Antonella Serpico, preside dell’istituto “Francesco Giordani”.

CASERTA Si terrà lunedì 27 febbraio la presentazione del corso di preparazione per il prossimo concorso per dirigenti scolastici, targato Andis (Associazione nazionale dirigenti scolastici). Il corso permetterà l’accesso alla piattaforma nazionale Formandis con la consultazione dei materiali di studio relativi a tutte le nove aree del programma concorsuale. Si terranno anche incontri in presenza sotto forma di gruppi di studio di massimo 15 partecipanti, per l’analisi dettagliata di ognuna delle tematiche, la condivisione ed il confronto delle conoscenze e la rielaborazione dello studio autonomo e individuale. Ancora, forum di approfondimento su specifiche questioni e problematiche che richiedano analisi più dettagliate; question time sempre aperto in modalità on line, per risposte agili e dirette alle esigenze conoscitive di ogni singolo corsista ed un ricco simulatore di test ripensato per una prova senza banca dati, aggregato alla piattaforma nazionale Formandis.

raggiungimento del numero minimo di partecipanti si terrà la formazione in presenza in ognuna delle sedi provinciali dell’Andis. Andis Caserta è presieduta da, dirigente scolastica dell’Istituto tecnico industriale statale – Liceo scientifico scienze applicate “Francesco Giordani” di Caserta, membro del consiglio nazionale Andis.