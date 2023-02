Angelo muore a 59 anni: il cordoglio della Pro loco

Stimato e apprezzato socio, cugino del presidente

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Pro Loco in lutto, addio Angelo Del Giudice 59 anni. La comunità perde lo stimato e apprezzato socio della Pro Loco locale che è venuto a mancare ieri. L’uomo, cugino del Presidente Domenico Villano, è deceduto, lasciando la moglie Margherita e i figli Maurizio e Alessandro. I funerali si sono svolti stamani alle 9 presso la Chiesa San Marcello Martire, in tanti per l’ultimo saluto. Questo il cordoglio “LA PRO LOCO TUTTA SI STRINGE AL DOLORE DEL PRESIDENTE Domenico Villano PER LA PERDITA DEL CARO CUGINO E SOCIO DELLA PRO LOCO, ANGELO DEL GIUDICE. APS Pro Loco Real Sito San Leucio. Un abbraccio a tutta la famiglia.