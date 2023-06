Anziano travolto da un taxi abusivo. E’ caccia all’auto pirata

Un episodio simile si è verificato giovedì pomeriggio

CASTEL VOLTURNO – Investe un pedone e fugge via. E’ accaduto questa mattina alle 9:30 circa in via Stanislao Lista in località Pescopagano a Castel Volturno. Una C3, sembrerebbe guidata da un immigrato africano, di colore azzurro, impiegata come taxi abusivo, ha investito un anziano mentre attraversava la strada. I presenti sul posto hanno allertato il 118 mentre cercavano di fermare il conducente dell’auto il quale però è riuscito a darsi alla fuga.

Un episodio simile è verificato giovedì pomeriggio in via Brunelleschi, sempre a Pescopagano, dove un’intera famiglia è stata investita da una monovolume. I coniugi se la sono cavata con ferite lievi, il figlio, minore, è ancora ricoverato in ospedale.