Arrestati a CASTEL VOLTURNO i tre rapinatori del centro scommesse: guardate nel VIDEO la loro brutalità durante il furto

CASTEL VOLTURNO – Sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli e della tenenza di Quarto i giovani accusati di aver commesso una rapina in un centro scommesse di Quarto (Napoli) lo scorso 20 luglio. Si tratta di tre persone di Pomigliano d’Arco che hanno 29, 22 e 18 anni.

Sabato scorso, poco dopo la mezzanotte, i tre avrebbero fatto irruzione in una sala scommesse armati di pistole e con il volto mascherato. Un rapinatore ha fatto sdraiare tutti i clienti a terra, un altro si e’ diretto verso il retro del bancone, chiuso al pubblico da una porticina, e il terzo ha puntato l’arma contro un anziano dipendente del centro scommesse. Hanno sparato sei volte, cinque contro la porticina, ad altezza d’uomo, colpendo il dipendente. Nonostante l’uomo fosse riverso a terra sanguinante, ricostruiscono i carabinieri, i due hanno aperto la cassaforte e portato via 950 euro.



Poi, sono corsi fuori e si sono allontanati a bordo dell’auto sulla quale erano arrivati. La vittima e’ stata soccorsa da alcuni clienti che hanno chiamato il 118 e trasportato immediatamente in ospedale dove e’ stato operato d’urgenza. Quattro colpi lo avevano raggiunto al fianco sinistro. L’uomo, tuttora ricoverato in prognosi riservata, non rischia piu’ la vita. I tre giovani sono stati identificati la sera stessa e poi localizzati in un’abitazione di Castel Volturno (Caserta), dove vive la madre di uno di loro. Fondamentali nell’indagine i video delle telecamere installate fuori all’ingresso del centro scommesse, che hanno permesso ai carabinieri di riconoscere tatuaggi e abiti indossati al momento della rapina, ma anche le impronte palmari e digitali lasciate sulla porta del negozio. Nella cucina della casa di Castel Volturno, i militari hanno trovato la refurtiva, un rotolo di banconote, che si trovava su una mensola. L’auto usata per la rapina era parcheggiata poco distante l’abitazione della madre di uno dei tre.

GUARDA IL VIDEO