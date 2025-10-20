Arrestato per stalking e maltrattamenti, evade e fugge a piedi per le vie del centro: fermato dopo inseguimento

L’arrestato è stato quindi ricondotto presso la propria abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo

TEVEROLA – È accaduto nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025 a Teverola, nel casertano, dove i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Aversa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per stalking e maltrattamenti.

Durante un controllo eseguito presso l’abitazione dove l’uomo è ristretto, i Carabinieri hanno constatato la sua assenza, accertando quindi la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Poco dopo, però il 55enne è stato notato mentre rientrava verso casa: alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga a piedi per le vie cittadine. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dai militari in via Roma a Teverola, senza che si registrassero feriti né disordini.

L’arrestato è stato quindi ricondotto presso la propria abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno proceduto.