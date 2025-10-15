Artigiano 55enne si toglie la vita in casa: la tragica scoperta della figlia

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Lascia tre figli e nipoti

TRENTOLA DUCENTA – La tragedia si è consumata nel comune di Trentola-Ducenta, dove una donna ha trovato il corpo del padre dopo essersi tolto la vita nel proprio appartamento.

L’uomo, S. F. un artigiano locale di 55 anni, si è impiccato nella sua abitazione, lasciando, così, tre figli e i nipoti. La comunità si stringe al ricordo della vittima, succube di un momento di debolezza che ha portato ad un gesto estremo