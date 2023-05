Assalto alla farmacia, banditi messi in fuga dall’allarme

Dopo il doppio raid nelle scuole, la tentata irruzione nei locali di piazza Vittorio Emanuele.

AVERSA La città normanna nel mirino dei banditi. Dopo il doppio raid negli istituti Pascoli e Linguiti, un altro assalto si è registrato, stavolta ai danni della farmacia in piazza Vittorio Emanuele. Intorno alle 4.30 di stanotte, alcuni malviventi hanno provato a forzare la saracinesca me, evidentemente, il rumore o le vibrazioni prodotte hanno fatto scattare l’allarme. Il suono ha messo in fuga i banditi.