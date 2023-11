Assalto all’ingrosso di alimentari. Scatta l’allarme, ladri in fuga

I malviventi hanno preso di mira il cash & carry.

CAPODRISE. Un nuovo raid, nel Cash & Carry ‘Siciliano distribuzione’ di via Ponteselice a Capodrise, si è registrato la scorsa notte. Alcuni banditi si sono arrampicati fino al tetto e poi si sono calati nel capannone che ospita il negozio all’ingrosso. Appena giunti nel deposito, purtroppo per loro, è scattato l’allarme e sono dovuti correr via a gambe levate, prima dell’arrivo dei carabinieri. .