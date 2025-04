Attenzione a fare scarichi abusivi: responsabile rintracciato dall’analisi di uno scontrino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Indagine sullo scarico in via Comunale Nunziata: denunciato il responsabile

CESA – Il Comando della Polizia Municipale, sotto la guida del Capitano Francesco Barone, ha concluso con successo un’importante attività investigativa che ha portato alla denuncia di un quarantacinquenne residente a Sant’Antimo, identificato come presunto autore di uno scarico abusivo di rifiuti avvenuto in via Comunale Nunziata, nella zona Arena di Cesa.

Le operazioni di accertamento hanno visto una stretta collaborazione con i volontari degli Osservatori Ambientali, coordinati da Ivano Oliva, che già agli inizi di marzo avevano segnalato la presenza di un’azione illecita. Tra i rifiuti rinvenuti, sono stati individuati materiali speciali, secchi di vernice e legno. Le indagini, grazie alla collaborazione con gli osservatori, hanno permesso di risalire al responsabile grazie all’analisi di uno scontrino e di un pedaggio autostradale, che hanno condotto al rintraccio del numero della carta di credito utilizzata per i pagamenti. Il proprietario della carta è stato quindi identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria, con l’ordine di procedere alla bonifica dell’area.

Il Sindaco Enzo Guida e l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino hanno espresso soddisfazione per questa operazione: “Questa indagine dimostra ancora una volta l’impegno della nostra comunità nel contrastare fenomeni di inciviltà che danneggiano il nostro territorio. Grazie alla collaborazione tra la Polizia Municipale e gli Osservatori Ambientali, e alla serietà con cui sono stati condotti gli accertamenti, siamo riusciti a individuare il presunto responsabile di uno scarico abusivo che danneggiava la nostra zona. Questi atti di illegalità non sono tollerabili. Invito tutti i cittadini a collaborare, segnalando comportamenti simili e contribuendo a mantenere Cesa un luogo pulito e vivibile per tutti”.