Auto contro auto davanti alla Reggia di Carditello, ferito un bambino

Questa mattina

SAN TAMMARO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Carditello a San Tammaro, nei pressi dell’ingresso principale della Reggia di Carditello. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale che ha causato il ferimento di un bambino. Il minore ha riportato un trauma cranico e ferite lacero-contuse. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. I soccorritori del 118 hanno trasportato il bambino presso l’ospedale più vicino per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.