Auto impazzita gioca a bowling con i veicoli in sosta. Poi arriva un militare e..

Il fatto si è verificato nella mattinata odierna..

CALVI RISORTA – Episodio rocambolesco nella tarda mattinata di oggi. Un auto lanciata a forte velocità ha cominciato a sbandare tamponando altri veicoli in sosta nella zona delle poste dopo aver percorso via Padre Pio e località Seminario. Non è improbabile che il conducente abbia perso il controllo per un malore.

Il tutto è terminato quando un militare, fuori dal servizio è riuscito ad agganciare l’auto rallentata dai tamponamenti e a staccare al volo le chiavi