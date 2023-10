Auto in fiamme all’alba in Autostrada, intervento dei vigili del fuoco

E’ accaduto poco dopo le 5 di stamattina.

CASERTA. Un’auto ha preso fuoco, la scorsa notte, in Autostrada, tra i caselli di Caserta Sud e Caserta Nord, direzione Roma. Il rogo si è verificato poco dopo le 5. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, la polizia stradale di Caserta Nord, oltre al personale di Autostrade. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, ma tanto spavento per gli occupanti del veicolo.