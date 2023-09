Auto in fiamme in Autostrada, salvi i due occupanti

Gli occupanti hanno abbandonato la vettura dopo aver visto il fumo proveniente dal vano motore.



CASERTA. Ancora un’auto a fuoco sull’A16 Napoli-Canosa. Le due persone a bordo, provenienti dalla provincia di Caserta e diretti ad Avellino, poco dopo aver superato il Viadotto Acqualonga, nel territorio di Monteforte Irpino, sono riuscite a mettersi in salvo dopo aver visto fumo e fiamme provenienti dal vano motore. È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino che ha spento le fiamme che nel frattempo avevano distrutto il veicolo. Le tre corsie presenti in quel tratto hanno consentito che le operazioni di messa in sicurezza si svolgessero senza interruzioni del traffico con limitati danni alla circolazione.