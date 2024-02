Auto in sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti: raffica di multe in via Da Vinci

.

SAN NICOLA LA STRADA – La città cambia volto con la nuova ditta per la raccolta dei rifiuti. Più controlli per il rispetto delle norme sulla tutela ambientale in collaborazione con i vigili urbani. Questa mattina è stata passata a setaccio via Leonardo Da Vinci dove sono state elevate decine di multe per auto parcheggiate in divieto di sosta con il responsabile tutela ambientale. Gli automobilisti devono rispettare la segnaletica per permettere la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti