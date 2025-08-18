Auto incendiata nella notte al consigliere comunale

SESSA AURUNCA – Nella notte, alla frazione Corigliano di Sessa Aurunca, un’auto parcheggiata davanti all’abitazione del consigliere comunale Luca Sciarretta è andata a fuoco.

Erano le tre del mattino e le circostanze sono ancora poco chiare. La prima a notare le fiamme è stata una vicina di casa, che ha immediatamente svegliato il padre. L’uomo, sceso in strada, è riuscito a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ad altre auto o alle abitazioni vicine.

Il consigliere Sciarretta, avvisato dell’accaduto, si è detto sconvolto e arrabbiato per quanto successo. I carabinieri della stazione locale hanno già avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non è escluso che si possa trattare di un gesto intenzionale, ma al momento non ci sono elementi certi per confermare questa ipotesi.