Auto non si ferma al posto di blocco: parte l’inseguimento mozzafiato dei Carabinieri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È stato un inseguimento mozzafiato quello di oggi pomeriggio avvenuto alle 17.40 tra l’incredulità dei passanti e degli automobili, di una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale per bloccare pare una Lancia Y con a bordo due ragazzi, che non si sarebbe fermata all’alt. Durante la rocambolesca fuga, i due avrebbero lanciato dal finestrino all’altezza di via Venezia, un pacco sospetto, recuperato poi da un’altra pattuglia dei carabinieri. Secondo il racconto di alcuni testimoni, sembrava di essere in un ciak cinematografico dove i buoni inseguono i cattivi, e per alcuni è stato inevitabile lo spavento. I due sono Stati poi bloccati e condotti in caserma.